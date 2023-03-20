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الإثنين، 20-03-2023 09:33 ص

في موقف انساني .. باسم ياخور يوقف التصوير لمساعدة رجل مسن

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الوكيل الإخباري- تصدر اسم الممثل السوري باسم ياخور، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت له مجموعة صور ظهر فيها وهو يحاول مساعدة أحد الرجال المسنين خلال تواجده أمام مستشفى الاسد الجامعي في دمشق.

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وفي التفاصيل، وخلال تصوير أحد مشاهده أمام  مستشفى الاسد الجامعي في دمشق لمسلسله الجديد، فوجئ باسم ياخور بمرور رجل عجوز كان يسير بصعوبة، ما دفع باسم الى ايقاف التصوير دون سابق انذار والانسحاب من المشهد، متجها نحو العجوز ومحاولا مساعدته للمرور، في موقف انساني لافت.


وبحسب ما اشارت مجلة الجرس التي نشرت الصور، فقد تم التقاط تلك الصور لـ باسم دون علمه، مثنيين على انسانيته.

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