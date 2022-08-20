قصي خولي ينعى بسام لطفي بكلمات مؤثرة من الذكريات

الوكيل الإخباري-نعى الممثل السوري قصي خولي الممثل الراحل بسام لطفي، والذي توفي يوم أمس في منزله عن عمر يناهز الـ 82 عاماً.



وشارك قصي صورة للراحل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، أرفقها بتعليق، سرد من خلاله كيف تعرّف على الراحل في الماضي، وأول موقف جمعه به، وقال: "رحل عنا اليوم الفنان والاستاذ القدير بسام لطفي انا لله وانا اليه راجعون، اسكنك الله فسيح جناته. للاستاذ بسام في ذاكرتي صور ومواقف وذكريات كثيرة. كان اول فنان ادخل منزله المحب واجلس على طاولته الكريمة واتناول معه الطعام واشاهد النص التلفزيوني بين يديه واستمع الى المشهد قبل تصويره والحقيقة لم اكن الوحيد الذي حظي بهذه التجربة كنا دفعة المعهد العالي للفنون المسرحية لسنة 1995-1999".

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كذلك أكد قصي أنه وزملاءه حينها، استفادوا وتعلموا من الراحل كل ما هو حسنٌ وجميل، وقال: "وكان الاخ والصديق الفنان إياس أبو غزالة نجله احد افراد هذه الدفعة ومن خلاله تم التعرف على هذه العائلة الكريمة والتي اصبحت بعد فترة وجيزة عائلة الكثير من الزملاء من صبايا وشباب لطالما اجتمعنا في مناسبات مختلفة تحت سقف هذا البيت المحب تناقشنا وضحكنا وسمعنا واستفدنا منه ومن تجربته وقصصه حتى اصبح هذا المنزل بيت الجميع".



واختتم قصي كلامه بتقديم التعازي لأسرة الراحل قائلاً: "استاذ بسام رحمة الله عليك سنفتقدك. عزائي لكل افراد اسرتك الكريمة. الخالة ام فراس، وفراس ولما، وإياس. الله يصبركم".





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