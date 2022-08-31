قيس الشيخ نجيب يكشف دوره في مسلسل "ستيلتو"

الوكيل الإخباري-شارك الممثل السوري قيس الشيخ نجيب متابعيه البرومو التشويقي لمسلسل "ستيلتو" وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، المقرر عرضه يوم 4 سبتمبر من الشهر القادم.

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وظهر في البرومو قيس الشيخ وهو داخل غرفته ويرتدي بدلة وفي خلفية البرومو حديث يجمع سيدتين، تتحدثان عن الصفات الجيدة لـ " كريم" وهي الشخصية التي سوف يقدمها قيس الشيخ نجيب في المسلسل.



وأرفق الفنان قيس الشيخ نجيب، تعليقاً على البرومو ، قائلاً: " كريم ..ستيلتو".

الجدير بالذكر أن "ستيلتو" يضم نخبة من نجوم الوطن العربي منهم سامر المصري، قيس الشيخ نجيب، كاريس بشار، ديمة قندلفت، ريتا حرب، كارلوس عازار، بديع أبو شقرا وآخرين.

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