كارول عبود تكشف كواليس صالون زهرة مع نادين نسيب نجيم

الوكيل الإخباري - تحقق الممثلة اللبنانية كارول عبود الكثير من النجاحات بأدوارها التمثيلية القوية التي تجسدها بإحتراف كبير، وتحدثت كارول في لقاء خاص مع موقع "الفن"، عن أصداء الأدوار التي جسدتها.

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كما تكلمت عما إذا كان الممثل يصنف صف أول أو صف ثانٍ، وأيضاً عن تصوير الجزء الثاني من مسلسل "للموت"، الذي عرض مسلسل الجزء الأول منه في شهر رمضان 2021.

وعلى صعيد آخر، كشفت كارول عن كواليس تعاملها مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في مسلسل "صالون زهرة"، والذي تشهد فيه علاقتهما الأخذ والرد بسبب غيرة "هنادي" التي تجسد دورها كارول، من "زهرة" التي تجسد دورها نادين.

المصدر - الفن