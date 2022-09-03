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السبت، 03-09-2022 01:58 م

كاظم الساهر يكشف عن اسمه القديم ولماذا قام بتغييره ؟

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الوكيل الإخباري-بعد غياب سنوات عديدة عن الشاشة وإجراء مقابلات تلفزيونية، أطل الفنان العراقي كاظم الساهر على الجمهور بمقابلة كشف من خلالها عن عدة أسرار ومفاجئات.

وتحدث كاظم الساهر عن سبب غيابه عن الحفلات مؤكداً أن الامر يعود للشركة المنظمة، حيث يترك هذه المسألة كافة بيدهم.

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كما كشف كاظم الساهر عن إسمه الحقيقي وهو كاظم جبار إبراهيم، لكنه إضطر لتغييره بسبب السخرية الواسعة التي كان يتعرض لها، ليقرر إختيار لقب الساهر، رغم انه لا يشبه حياته الحقيقية، ونادراً ما يسهر.


كما أكد الفنان العراقي أنه يعيش في عزلة تامة منذ20 عاماً، حيث أنه لا يخرج كثيراً من البيت ولا يلتقي أصدقائه ويتواجد فيما يشبه العزلة، بسبب انشغاله الشديد بعمله، مبيناً أنه شخص بيتوتي للغاية.

 

الفن

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