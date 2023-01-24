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الثلاثاء، 24-01-2023 03:18 م

كريم مغاوري يبدأ تصوير "الحاج إكس لانس" مع محمد سعد

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الوكيل الإخباري-أعلن الفنان كريم سامي مغاوري، بدء تصوير مشاهده في مسلسل الحاج إكس لانس، بطولة الفنان محمد سعد، مع المخرج محمود كامل، استعدادًا للمنافسة به في موسم دراما رمضان 2023.

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ونشر الفنان كريم سامي مغاوري، أحد المنضمين لأسرة المسلسل، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه: الحمد لله ولا قوة إلا بالله، بدأت بتصوير مسلسل الحاج إكس لانس، بطولة النجم محمد سعد، وإنتاج الأستاذ ممدوح شاهين، وإخراج محمود كامل، مؤكدًا أنه سيجسد خلال أحداث العمل شخصية مختلفة.

 

والعمل من بطولة محمد سعد، ويشارك فيه باقة من الفنانين أبرزهم: جيهان خليل، ويزو، شيرين، إبرام سمير، غنوة محمود، حسن عبد الفتاح، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.

 

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