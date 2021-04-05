كشف سر عن المشهد الأخير للفنان الراحل خالد تاجا قبل وفاته!.. شاهد

الوكيل الاخباري - كشفت شركة "غولدن لاين" تفاصيل جديدة عن المشهد الأخير في حياة الفنان السوري خالد تاجا، بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيله.



ونشرت مقطع فيديو عبر حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "9 سنوات على رحيل "انطوني كوين العرب" خالد تاجا الذي حصد لقبه من احد اسياد الكلمة، الشاعر محمود درويش، ومن رصيد فني حققه بالتمثيل في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة ليحقق بنحو 100 عمل درامي "حلم من الجنون" وفق ما وصف مسيرته وكتب على شاهد قبره بيده".

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وأضاف التقرير: "تشرّفت غولدن لاين بعدد من ابرز الأدوار المنوّعة والمتميزة في اعمالها مثل: "الخبز الحرام" بشخصية "عبد الوهّاب" الغني البخيل صاحب الهوس بالمال وجمعه ومنعه حتى عن عائلته، و"الدبور" بدور "ابو حمدي" احد رجالات الحارة المتسلطين والذي لا تردعه اي حسابات عن ارتكاب جرائمه في سبيل غاياته.



يذكر أن تاجا رحل عن عالمنا في الرابع من نيسان (أبريل) عام 2012، خلال آخر اعماله مع "غولدن لاين" مسلسل "الأميمي"، بعد تصويره بعض المشاهد.

لها

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