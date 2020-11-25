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الأربعاء، 25-11-2020 03:58 م

كندة علوش تحذر من تزايد جرائم العنف الأسري ضد الأطفال بسبب ضغوط كورونا

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الوكيل الاخباري- دافعت الممثلة السورية كندة علوش عن الأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري أثناء تواجدهم في الحجر المنزلي ومع ازدياد الضغوطات الإجتماعية يصبحون وسيلة لصب الغضب عليهم.

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ورفعت كندة علوش الصوت لمناهضة العنف الأسري ضدّ الأطفال كاتبة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "الوقت الي عم نمر فيه صعب جداً بس هو أكيد أكثر صعوبة على الأطفال الي تغير كل شكل حياتهم وصار مفروض عليهم البقاء بالبيت وعدم ممارسة نشاطاتهم اواللعب مع أقرانهم او الذهاب للمدرسة للأطفال قدرة رهيبة على التأقلم بس مالازم نظلمهم معنا اهتمو بأطفالكم دلعوهم تحملوهم ولاتحملوهم فوق طاقتهم".

 


وأضافت بتعليق آخر: "بسبب الضغوط الاقتصادية والنفسية الي عم يمر فيها معظم الناس بكل العالم وببلادنا عم تزداد حالات العنف الأسري ضد الأطفال الأطفال ضحايا عم يعيشوا ظرف صعب متل الي يمروا فيه أهاليهم وأصعب مش ذنبهم يستحملوا سوء معاملة أو ضغط أو عنف احتضنونهم استمعوا لهم استحملوهم ولاتحملوهم فوق طاقتهم".


المصدر: الفن




 




 

 


 

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