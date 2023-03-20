الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

القوة البحرية تنقذ 19 سائحاً من الغرق في العقبة

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة وصناديق الائتمان لشهرين

هل هذه الدول هي الأكثر سعادة فعلا على مستوى العالم؟

إدانة فلسطينية حول إنكار إسرائيل لوجود الشعب الفلسطيني

تراجع أسعار القمح عالمياً مع تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

فلكيا.. الاعتدال الربيعي الثلاثاء

الصفدي يثمن أهمية الدعم الذي تقدمه الدنمارك للمملكة

وصول جثمان الشاب أبو حلاوة من أمريكا إلى الأردن

السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا

الخصاونة: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

الإثنين، 20-03-2023 01:38 م

كندة علوش توضح أسباب ابتعادها عن السوشيال ميديا

245413_original


الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة من أحدث جلسه تصوير خضعت لها، كشفت من خلال التعليق عليها أسباب ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية.

وعلّقت كندة على الصورة قائلةً: "لما جيت أنزّل الصورة اكتشفت أنها أول صورة في 2023 وهذا والله تقصير كبير... بس والله الأمومة والمسؤوليات هي السبب بس بوعدكم أتنشط وأصير أنزّل صورة كل شهر وكمان فوق هاد شكلي نعسانة اعذروني".

وكان آخر ظهور لكندة علوش على السوشيال ميديا من خلال تغريدة على "تويتر" أشادت فيها بمسلسل "بالطو" المعروض حالياً على إحدى المنصات الرقمية.

وكتبت كندة في تغريدتها: "‏تحية لكل صنّاع مسلسل "بالطو" على المسلسل الممتع الذكي المختلف... موضوع جديد وطرح ذكي وخفيف الدم إخراج جذاب وعصري موسيقى ممتعة... تمثيل أكثر من رائع بداية من بطل العمل الاكتشاف عصام عمر‬، مروراً بكل الأبطال... (كاستينغ رائع) حقيقي عمل برا الصندوق مختلف عن السائد مسلّي ممتع وجذاب".

اضافة اعلان

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
22

فيديو - انهيار رضوى الشربيني بالبكاء... وهذه رسالتها الى الفتيات في رمضان

967800

أول تعليق لـ أنغام بعد "ليلة صوت مصر": صعب تتنسى!

442778Image1

رامي عياش يوجه رسالة مؤثرة لإبنه آرام بمناسبة يوم ميلاده

JEo2ywVCK4HmQa2wgqof0SifrdNoBaEV0QLhHRn1

في موقف انساني .. باسم ياخور يوقف التصوير لمساعدة رجل مسن

ننن

وفاة أحد أبطال مسلسل "موضوع عائلي

111111111

منع الزيارة عن الفنانة شيرين الطحان بسبب تدهور حالتها الصحية