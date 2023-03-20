كندة علوش توضح أسباب ابتعادها عن السوشيال ميديا

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة كندة علوش عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة من أحدث جلسه تصوير خضعت لها، كشفت من خلال التعليق عليها أسباب ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية.



وعلّقت كندة على الصورة قائلةً: "لما جيت أنزّل الصورة اكتشفت أنها أول صورة في 2023 وهذا والله تقصير كبير... بس والله الأمومة والمسؤوليات هي السبب بس بوعدكم أتنشط وأصير أنزّل صورة كل شهر وكمان فوق هاد شكلي نعسانة اعذروني".



وكان آخر ظهور لكندة علوش على السوشيال ميديا من خلال تغريدة على "تويتر" أشادت فيها بمسلسل "بالطو" المعروض حالياً على إحدى المنصات الرقمية.



وكتبت كندة في تغريدتها: "‏تحية لكل صنّاع مسلسل "بالطو" على المسلسل الممتع الذكي المختلف... موضوع جديد وطرح ذكي وخفيف الدم إخراج جذاب وعصري موسيقى ممتعة... تمثيل أكثر من رائع بداية من بطل العمل الاكتشاف عصام عمر‬، مروراً بكل الأبطال... (كاستينغ رائع) حقيقي عمل برا الصندوق مختلف عن السائد مسلّي ممتع وجذاب".

اضافة اعلان

لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة