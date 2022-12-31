كيف رد هنيدي على منتقدي انتقال كريستيانو رونالدو لنادي عربي ؟

الوكيل الإخباري- تفاعل النجم المصري الكوميدي محمد هنيدي مع انضمام لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى نادي النصر السعودي وتوقيعة صفقة أمس الجمعة حيث شارك الفنان صورة اللاعب كريستيانو عبر حسابه الخاص وعلق بطريقته الطريفة التي اعتاد الجمهور عليها :" تعاقد رونالدو مع نادي النصر السعودي وسيبدأ جولته في السعودية بمشاهدة افلام عربية واولها فيلم نبيل الجميل من اجل التعرف على الثقافة والفن العربي " .



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وفي الردود حول انتقاد الجمهور لانضمام كريستيانو لنادي النصر السعودي بعد مسيرة مهنية طويلة اجاب هنيدي :"يا جماعة خلينا نكون واقعين .. رونالدو الجميع تخلوا عنه .. المنتخب والنوادي اللي كان سبب في حصدها للبطولات.. اعتقد انه من حقه ع الاقل ينهي حياته الكروية بالطريقة اللي عايزها في وقت الجميع تخلوا عنه فيه .. وسواء أنهى رونالدو حياته في النصر او حتى ريال مدريد .. مش هيغير من فكرة كونه من أعظم من لمس كرة القدم "



