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السبت، 31-12-2022 10:49 ص

فيلم"نبيل الجميل أخصائي تجميل " لهنيدي يحقق أرقاماً قياسية في أول يومين عرض

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الوكيل الإخباري-تصدر فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة الفنان محمد هنيدي قائمة الإيرادات اليومية في ثاني أيام عرضه بدور العرض السينمائي.

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وحقق فيلم نبيل الجميل في شباك التذاكر 1،604،107 جنيه، في ثاني أيام عرضه، بينما حقق الفيلم في أول يوم إيرادات اقتربت من مليون جنيه محققا 928 ألف 662 جنيه.


ويتنافس الفيلم مع 3 أفلام أخرى بدور العرض السينمائي هي: "فضل ونعمة"، "تحت تهديد السلاح"، "هاشتاج جوزني".

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور الأحداث في إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

في الفن

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