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الأحد، 11-12-2022 12:42 م

محمد هنيدي يشيد بأداء اثنين من لاعبي المنتخب المغربي خلال مباراة أمس

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الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري محمد هنيدي جمهوره بفرحه فوز المنتخب المغربي أمس السبت على منتخب البرتغال بهدف نظيف واحد  .

وهنأ هنيدي المنتخب المغربي بالفوز وكتب عبر حسابه الخاص في فيسبوك :" يا الله .. يا الله .. المغرب اصبحت كاتب التاريخ .. وهي من تكتبه من جديد .. للوطن العربي وأفريقيا .. المغرب بتزلزل العالم وبتبهره .. وبتقهر كبار العالم وبتفترسهم ".

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وأشاد هنيدي في منشور اخر بأداء اثنين من لاعبي المنتخب المغربي خلال مباراة أمس ، اولهم يوسف النصيري مسجل الهدف الوحيد للمنتخب المغربي واصفاً اياه  بـ " سوبر مان " معبراً  بذلك عن الطريقة التي سجل بها النصيري الهدف من مسافة عالية في الهواء وبالرأس ، وحارس المرمى " ياسين بونو " واصفه بـ " باتمان الفريق " . معلقا وساخراً من رونالدو :" عذرا رونالدو .. فسوبرمان الليلة هو النصيري.. وباتمان المباراة هو بونو "

 


 




 

 


 

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