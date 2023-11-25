لتصل إلى كل العالم.. كاظم الساهر يغني لغزة بالإنجليزية - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، عن طرح أغنيته باللغة الإنجليزية "Hold Your Fire"، التي يقدمها دعما لصمود الشعب الفلسطيني ، مؤكدًا أن اختيار تقديم الأغنية باللغة الإنجليزية، يأتي بغرض إيصال النداء إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم.

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ونشر الساهر عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام"، صورة لطفل باللونين الأبيض والأسود، وكتب قائلا: "بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، يقدم كاظم الساهر أغنية HoldYourFire من تلحينه، تهدف هذه المبادرة إلى استخدام الموسيقى كوسيلة لدعم السلام والجهود الإنسانية".

كما أضاف أن الأغنية باللغة الإنجليزية تسعى للوصول إلى جمهور عالمي وتسليط الضوء على العمل الإنساني، كما سيتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية.





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