لجين عمران: حاولت الانتحار

الوكيل الإخباري - حلّت الإعلامية السعودية لجين عمران ضيفة في برنامج "ثقة عمياء" ، الذي يعرض على قناة ATV الكويتية، وتحدثت الإعلامية الشهيرة "عن محاولة انتحار قامت بها في الماضي، بعد سيطرة مشاعر الحزن عليها عُقب وفاة جدتها.



وأشارت لجين إلى حزنها الشديد بعد فقد جدتها قائلة: "عند وفاة جدتي، عشت حالة حزن لا أستطيع وصفها، كانت جدتي صندوقي الأسود وطبيبي النفسي".

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وأردفت لجين "كانت جدتي دائماً حاضرة لدعمي ومساندتي في تحمل ضغوطات الحياة"، مضيفة أنها كانت تعتبرها مرشدتها الروحية، مما جعل الفراق صعباً جداً عليها ودفعها لمحاولة الانتحار.



وتحدثت لجين عن هذه التجربة المروّعة التي مرّت بها قائلة: "هذه التجربة ساعدتني على إعادة النظر في الحياة"، مؤكدة "تجربتي في محاولة الانتحار، غيرتني، وعلمت بعدها أنه لا يوجد شخص أو سبب يستحق الفناء من أجله".

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