السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عمليات جراحية نوعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/ ٢

بعد أكبر ارتفاع .. تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قوات الاحتلال تنسحب من نابلس بعد اقتحامها لساعات واعتقال شابين

العدل الدولية تعقد جلساتها بقضية ضد ألمانيا بشأن غزة الشهر المقبل

حمادة: إقبال محدود داخل صالات المطاعم منذ بداية رمضان

هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن عن حادث بحري غرب الحديدة

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

وفيات السبت 16 -3 - 2024

خبير يكشف الحقيقة وراء إقامة ميناء غزة البحري

السبت، 16-03-2024 09:23 ص

لجين عمران: حاولت الانتحار

02c07e4b52


الوكيل الإخباري - حلّت الإعلامية السعودية لجين عمران ضيفة في برنامج "ثقة عمياء" ، الذي يعرض على قناة ATV الكويتية، وتحدثت الإعلامية الشهيرة "عن محاولة انتحار قامت بها في الماضي، بعد سيطرة مشاعر الحزن عليها عُقب وفاة جدتها.

وأشارت لجين إلى حزنها الشديد بعد فقد جدتها قائلة: "عند وفاة جدتي، عشت حالة حزن لا أستطيع وصفها، كانت جدتي صندوقي الأسود وطبيبي النفسي".

اضافة اعلان


وأردفت لجين "كانت جدتي دائماً حاضرة لدعمي ومساندتي في تحمل ضغوطات الحياة"، مضيفة أنها كانت تعتبرها مرشدتها الروحية، مما جعل الفراق صعباً جداً عليها ودفعها لمحاولة الانتحار.


وتحدثت لجين عن هذه التجربة المروّعة التي مرّت بها قائلة: "هذه التجربة ساعدتني على إعادة النظر في الحياة"، مؤكدة "تجربتي في محاولة الانتحار، غيرتني، وعلمت بعدها أنه لا يوجد شخص أو سبب يستحق الفناء من أجله".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024315173825657DD

رغم صمتها.. إمارات رزق تخطف الأنظار في 'ولاد بديعة'

elaosboa50973

أول تعليق من مصطفى شعبان بعد التهام الحريق ديكور مسلسله 'المعلم'

i8i8i8i

محمد ثروت وأوس أوس في مصيدة 'رامز جاب من الآخر'.. ماذا حدث؟

yjyjyj

أحمد السقا يتصدر الترند بقصة حب وأكشن في 'العتاولة'

almaddah

سهر الصايغ: كواليس 'المداح' كانت مرعبة

NAZRET HUB

مؤلف سوري يتهم صنّاع مسلسل 'نظرة حب' بسرقة فكرته