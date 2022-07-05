لقاء سويدان تفجع بوفاة خالتها

الوكيل الإخباري-نعت الممثلة المصرية لقاء سويدان خالتها التي التي توفيت اليوم الثلاثاء ، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وكتبت لقاء سويدان، هذه الكلمات المؤثرة، ببالغ الحزن، وقالت: "ولا نقول الا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى، حبيبتي وأمي الثانية وخالتي الغالية زينب مبروك، وصلاة الجنازة من مسجد الحصري بأكتوبر بعد صلاة الظهر".



وقد قدم لها المتابعون واجب العزاء، ودعوا للراحلة بالرحمة والمغفرة.

يُذكر أن لقاء سويدان كانت قد فقدت أحد أقاربها منذ أيام قليلة، وهي خالتها الثانية.



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