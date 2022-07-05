الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

الثلاثاء، 05-07-2022 04:32 م

لقاء سويدان تفجع بوفاة خالتها

1166058_1657027641


الوكيل الإخباري-نعت الممثلة المصرية لقاء سويدان خالتها التي التي توفيت اليوم الثلاثاء ، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وكتبت لقاء سويدان، هذه الكلمات المؤثرة، ببالغ الحزن، وقالت: "ولا نقول الا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى، حبيبتي وأمي الثانية وخالتي الغالية زينب مبروك، وصلاة الجنازة من مسجد الحصري بأكتوبر بعد صلاة الظهر".


وقد قدم لها المتابعون واجب العزاء، ودعوا للراحلة بالرحمة والمغفرة.
يُذكر أن لقاء سويدان كانت قد فقدت أحد أقاربها منذ أيام قليلة، وهي خالتها الثانية.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7926502_1631802866

شريف منير يلغي متابعة إبنته أسما وهي تبادره بالمثل

8159629_1634362917

أغنية ولهان لراشد الماجد تتخطى الـ100 مليون مشاهدة

mona-zaki

منى زكي تخطف الأنظار في أحدث ظهور -صورة

675

إدوارد يحتفل بيوم ميلاد هاني سلامة عبر إنستجرام

من_هو_صاحب_تاج_العروس

تتويج ملكة جمال الهند 2022-صور

WhatsApp Image 2022-07-05 at 2.43.02 PM

تامر حسني يشارك لقطات من فيلمه "بحبك " ويعلن موعد عرضه

أخبار متعلقة
image (1)

الموت يفجع نجم طاش ما طاش

279551_48_1598423134

وفاة ممثل عربي بعد صراع مع المرض

BeFunky-collage_-19-2

الممثل المصري عبد العزيز مخيون ينعى والدته

WhatsApp Image 2022-06-23 at 3.43.03 PM

بعد شائعات وفاته بنوبة قلبية .. أول تعليق للفنان رشيد عساف

317920_0

الموت يفجع كينغ الغناء محمد منير