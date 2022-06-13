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الإثنين، 13-06-2022 11:27 ص

الموت يفجع كينغ الغناء محمد منير

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الوكيل الإخباري-توفي الموزع والعازف الألماني العالمي رومان بونكا، أحد أعضاء فرقة الفنان المصري محمد منير، وأعلنت الصفحة الشخصية الخاصة بالعازف خبر وفاته عن عمر ناهز 71 عامًا.

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ونعى الفنان محمد منير وفاة صديقه واحد اعضاء فرقته الغنائية وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " :" لقد فقدت اليوم أخي و صديق عمري الموسيقار "رومان بونكا" الذي كان بمثابة عمودي الفقري و القاسم المشترك في حياتي الشخصية و العملية .. لقد صنعنا تاريخنا سوياً من الموسيقي الجميلة التي أثرت في كل الأجيال
سأفتقدك والي روحك الطاهرة الرحمة يا عزيزي رومان..
إنا لله وإنا إليه راجعون .".


 




 

 


 

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