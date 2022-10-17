لقطات جديدة من تحضيرات النجوم وكواليس مسلسلاتهم المرتقبة في رمضان 2023- صور

الوكيل الإخباري - بدأت التحضيرات مبكرا لمسلسلات رمضان 2023 حيث توجه العديد من النجوم نحو أماكن التصوير وانطلقوا بحماس كبير في تصوير أولى مشاهد اعمالهم المرتقبة لموسم دراما رمضان المقبل، وكشف البعض منهم عن اللقطات الأولى لهم من كواليس التصوير التي حمسوا بها الجمهور على أعمالهم الجديدة وبينهم محمد رمضان وماغي بوغصن ونادين نجيم وغيرهم.





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محمد رمضان في مسلسل "العمدة"

النجم المصري محمد رمضان أعلن عن انتهاء تصوير الأسبوع الأول من مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد "العمدة"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

نادين نجيم في مسلسل "وأخيراً"



النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم كشفت عن استعداداتها للبدء بتصوير مسلسل "وأخيراً" الذي ستجتمع فيه مع زميلها قصي خولي مجدّداً، بعد مشاركتهما معاً في عملين سابقين، هما "خمسة ونص" لإيمان السعيد وفيليب أسمر، و"عشرين عشرين" لبلال شحادات وفيليب أسمر أيضاً.









سلوى عثمان في مسلسل رمضان كريم 2





الفنانة سلوى عثمان كشفت بدورها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن صورة لها من كواليس مسلسل "رمضان كريم 2"، بأولى المشاهد لها حيث بدت بشخصية إمرأة شعبية.





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