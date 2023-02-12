لماذا توجهت نادين الراسي لسوريا ؟

الوكيل الإخباري- بعد أن أخر الزلزال التي ضرب سوريا وتركيا منذ اسابيع عملية توجه الممثلة اللبنانية نادين الراسي الى الاراضي السورية لتصوير مشاهدها من العمل الدرامي الجديد الذي تشارك فيه، تمكنت نادين الراسي في الساعات القليلة الماضية من الوصول الى سوريا، مع بعض المغامرات والمجازفات التي وثقتها بالفيديو خلال رحلتها.

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وفي التفاصيل، شاركت نادين مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي محتجزة على الطريق الحدودية التي تربط لبنان وسوريا بسبب تراكم الثلوج، بالاضافة الى ازمة السير الخانقة في المحلة.



وظهرت نادين في الفيديو الى جانب احد اصدقائها، حيث سألته عن سبب الضغط الذي يمر به، ليطلب منها اظهار الصورة بوضوح للمتابعين فتبيّن انهما عالقان في ازمة السير بسبب الثلوج لساعات طويلة.



وفي مقطع فيديو آخر، كانت قد وثقت نادين لحظة خروجها من الأزمة الخانقة وتوجهها الى سوريا، لتشير في فيديو جديد الى انهم وصلوا الى السوق الحرة، بينما الثلوج تغطي المكان.



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