لن تتوقعوا كم بلغ المبلغ الذي ستتقاضاه أديل مقابل الظهور في حلقة مع أوبرا

الوكيل الإخباري - أجرت النجمة البريطانية أديل حواراً مع مضيفة البرامج الحوارية أوبرا وينفري تم بثه يوم الأحد على قناة "سي بي إس"، قبيل أسبوع من إطلاق ألبومها الجديد "30".

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وكشفت مصادر عن المبلغ الذي تقاضته أديل مقابل هذا اللقاء التلفزيوني وغنائها ألبومها الجديد، فوصل إلى 100 مليون دولار.

وأضافت المصادر أن اللقاء هو مجاني، لكن غنائها على المسرح هو المدفوع، فسيتم غناء أغاني لأول مرة كما ستعرض مقطوعات من أعمال أديل لم يسمع بها الجمهور من قبل.

وكانت دخلت أديل الترند في لبنان والعالم، على مواقع التواصل الإجتماعي فور إصدارها فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "Easy on Me" على قناتها الخاصة على "يوتيوب".

المصدر - الفن