الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

محاضرة عن المخدرات وآثارها على المجتمع في جامعة عجلون

الرياطي: تعرضت لضغوطات للانسحاب من انتخابات الرئاسة

مهيدات: البدء بتطبيق برنامج ABC لجمع الكلاب الضالة وتعقيمها

النائبان الدغمي والقيسي يترشحان لمنصب رئيس مجلس النواب

الكرك: دورة تدريبية في لغة الاشارة للأشخاص الصم

وفد من الجمارك الفلسطينية يطلع على تجربة الطاقة والمعادن

النص الكامل لخطاب العرش السامي

المياه تدعو لاعتماد مفاهيم موحدة لقياس فاقد المياه

الملك : الأردن سيبقى عصيا على عبث العابثين وأطماع الطامعين

مؤسسة ولي العهد تعلن انطلاق الفوج 15 لمبادرة حقق

الإثنين، 15-11-2021 11:08 ص

لن تتوقعوا كم بلغ المبلغ الذي ستتقاضاه أديل مقابل الظهور في حلقة مع أوبرا

newFile-1


الوكيل الإخباري - أجرت النجمة البريطانية أديل حواراً مع مضيفة البرامج الحوارية أوبرا وينفري تم بثه يوم الأحد على قناة "سي بي إس"، قبيل أسبوع من إطلاق ألبومها الجديد "30".

اضافة اعلان

 

وكشفت مصادر عن المبلغ الذي تقاضته أديل مقابل هذا اللقاء التلفزيوني وغنائها ألبومها الجديد، فوصل إلى 100 مليون دولار.

 

وأضافت المصادر أن اللقاء هو مجاني، لكن غنائها على المسرح هو المدفوع، فسيتم غناء أغاني لأول مرة كما ستعرض مقطوعات من أعمال أديل لم يسمع بها الجمهور من قبل.

 

وكانت دخلت أديل الترند في لبنان والعالم، على مواقع التواصل الإجتماعي فور إصدارها فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "Easy on Me" على قناتها الخاصة على "يوتيوب".

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
951bfa70-7845-4dd6-8234-cdac51efd82f_16x9_1200x676

فيديو - أصالة تتغزل بزوجها على المسرح وتتعرّض لموقف محرج

45cdc9d5-70c1-4a05-b4f1-fee830ce6f12

الموت يفجع الفنانة ​يسرا اللوزي - صورة

unnamed-14

راغب علامة يصدم المتابعين بما فعله قبل حفله - فيديو

image (1)

أول ظهور لـ مصطفى فهمي بعد أزمة انفصاله عن فاتن موسى

13ipj-20-730x438

شاهد...دانييلا رحمة بفيديو عفوي في كواليس تصوير للموت 2

2021_6_22_11_5_30_565

الظهور الأول لـ حنين حسام داخل السجن - صور