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السبت، 17-07-2021 12:11 م

بيرك أوكتاي يحسم موقفه من المشاركة بالموسم الجديد من "التفاحة الممنوعة"

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الوكيل الإخباري - كشف الممثل التركي بيرك أوكتاي انه سيشارك في الموسم الجديد من مسلسل "التفاحة الممنوعة"، حاسما موقفه من هذا العمل الذي انسحب منه عدة ممثلين مؤخرا وانضمام آخرين اليه.

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وكان نشر يرك أوكتاي صورا له على صفحته الخاصة تظهر ممارسته رياضة الملاكمة في إحدى الصالات الرياضية، وذلك مع حبيبته الممثلة التركية تشاري اتيكسوي، التي ظهرت في إحدى الصور تقوم بضربه، وفي صورة اخرى ظهر أوكتاي وهو يحملها.


على صعيد آخر كان قد كشف بيرك أوكتاي أنه وحبيبته تشاري اتيكسوي سيقيمان حفل زفافهما، وذلك بعد مرور فيروس كورونا وعودة الحياة الى طبيعتها.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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