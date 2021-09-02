ماجد المصري يهدي زوجته يخت احتفالًا بعيد ميلادها - فيديو

الوكيل الإخباري - فاجأ الممثل المصري ماجد المصري زوجته رانيا أبو النصر بمنسبة عيد ميلادها، فأهداها يخت خاصّ، ونشر مجموعة مقاطع فيديو عبر حسابه الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي وثق من خلالها ردت فعل وزوجته وفرحتها الكبيرة مع عبارات رومانسية.

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وكان علم موقع "الفن" أن ماجد المصري يخضع لعدد من التمارين والتدريبات المكثفة، من أجل مسلسله الجديد "بابلو"، الذي ينتمي الى الأكشن والدراما.



ويواصل المصري حالياً تحضيراته للمسلسل، الذي من المقرر أن يخوض من الموسم الرمضاني المقبل، من تأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر.



ويعيد هذا المسلسل المصري الى الأكشن بعناصر التشويق والإمتاع، التي تحتوى على خطوط إجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسرة المصرية.



يُذكر أن آخر مشاركة رمضانية للمصري، كانت من خلال مسلسل "زلزال"، مع الفنان المصري محمد رمضان، وشارك العام الماضي بمسلسل "الوجه الآخر، الذي عرض خارج الموسم الرمضاني.

المصدر - الفن