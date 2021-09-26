ماجد المهندس يغني لزوج أصالة - فيديو

الوكيل الإخباري - توجهت الفنانة أصالة نصري برسالة غزل إلى زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، تعليقاً على فيديو جمعه بمواطنه الفنان ماجد المهندس الذي غنى له بمناسبة زواجه.
وغرّدت أصالة في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نعمة كبيرة وهديّة منّ ربّ العالمين غالية بحمد الله عليها كلّ لحظة أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته".
وجاءت رسالة المطربة السورية الرومنسية، مع إعادة مشاركتها فيديو نشره حساب "روتانا لايف" من كواليس أوبريت "ليلة وطن" بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث غنى المهندس لمدير أعماله حسن" عريسنا يابدر بادي"، بحضور الرئيس التنفيذي لـ"شركة روتانا للصوتيات والمرئيات" سالم الهندي.
نعمه كبيره وهديّه منّ ربّ العالمين غاليه بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته @FaikHassan https://t.co/2wEjbuuAoF— Assala (@AssalaOfficial) September 25, 2021
المصدر - لها
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