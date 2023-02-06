ما قصة الفيلم الأعلى ايراداً في السينما الروسية ؟

الوكيل الإخباري- سيعرض فيلم "تشيبوراشكا" الروسي من إخراج دميتري دياتشينكو، في مارس المقبل في بلدان الشرق الأوسط.

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صرحت بذلك الأربعاء 1 فبراير رئيسة مجلس الإدارة في شركة "سويوز مولتفيلم" الروسية، يوليانا سلاشيفا، وقالت: "سيبدأ في مارس المقبل العرض الرسمي لفيلم "تشيبوراشكا" في الشرق الأوسط.



يذكر أن هذا الفيلم أصبح اعلى الأفلام الروسية من حيث إيرادات شباك التذاكر التي بلغت منذ 1 يناير الماضي 5.8 مليار روبل، وتقدم "تشيبورشكا" على الفيلم الكوميدي "العبد" (2019) من إخراج كليم شيبينكو والحلقة الأولى من فيلم جيمس كامرون "أفاتار" (عام 2009).



وتضم بطولة الفيلم نجوم السينما الروسية سيرغي غارماش، يلينا ياكوفليفا، فيودور دوبرونرافوف وغيرهم.



يذكر أن "تشيبوراشكا" هو حيوان خيالي لطيف الشكل، يرافقه دائما تمساح يدعى "غينا"، ابتكره الكاتب السوفيتي الراحل، أدوارد أوسبينسكي، بالتعاون مع الرسام، ليونيد شفارتسمن، ليكون أحد أبطال أفلام الرسوم المتحركة السوفيتية، وأصبح هذا الحيوان الخيالي رمزا لأفلام شركة "سويوز مولتفيلم" السوفيتية للإنتاج الفني.



ويروي فيلم "تشيبوراشكا" الكوميدي، قصة مغامرات هذا الحيوان القادم من بلاد البرتقال البعيدة في روسيا.



روسيا اليوم

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