تامر حسني يشارك فيديو من كواليس تصوير فيلمه " البدلة "

الوكيل الإخباري-نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو لمشهد من فيلمه "البدلة" مع النجمين أكرم حسني وماجد المصري، كشف من خلاله عن كواليس جديدة من تصوير الفيلم.



وعلّق تامر على الفيديو بقوله: "حلاوة المشهد دة إننا عيدناه ٦٠ مرة عشان ماجد كان بيضحك بجد وبصوت عالي في كل مرة ودي المرة الوحيدة اللي ضحك فيها وعرف يداري".

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وتدور أحداث فيلم "البدلة" في إطار اجتماعي كوميدي حول "أكرم" (تامر حسني) الذي يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكّرية، فيقرر ارتداء زي الشرطة؛ ما يتسبب في دخوله بورطة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين، ويتعرض للعديد من المفارقات... والفيلم من بطولة: تامر حسني وأكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة، وهو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.

لها