ما هو مصير مسلسل 'المعلم' بعد احتراق استوديو الأهرام؟

الوكيل الإخباري - يسود القلق حول مصير مسلسل "المعلم" الذي يعرض خلال شهر رمضان، وإمكانية أن يتوقف تصوير المشاهد المتبقية له بعد الحريق الكبير الذي اندلع في موقع التصوير الرئيسي.



وذكرت المعلومات أن الحريق التهم الديكور بالكامل وأيضاً أتى على 3 عقارات ومصنع شرابات مجاور للاستوديو. وعلى الرغم من أن فريق العمل، بما في ذلك مصطفى شعبان وسهر الصايغ، كانوا في الموقع قبل اندلاع الحريق، إلا أنه لحسن الحظ لم يصب أحد منهم بأذى. وذكر موقع "إي تي بالعربي" أن الحريق اندلع بعد نصف ساعة تقريباً من مغادرة فريق العمل.

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وفي حين لا يزال هناك نحو أسبوع تصوير تقريباً، ذكر مصدر أن لا أحد يعلم حتى الآن مصير المشاهد المتبقية، كما غاب أعضاء إدارة المسلسل عن نشر أي توضيح عبر حساباتهم على منصات التواصل.





وقال الفنان طارق النهري إن هناك 5 حلقات متبقية من العمل، وأكد لصحيفة "الوطن" أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على مكان تصوير الحلقات المتبقية.

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