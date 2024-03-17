الأحد 17-03-2024
الوكيل الاخباري
 

موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين للشهر الحالي

أونروا: تسليم المساعدات في غزة برا أكثر الطرق أمانا

بعد تصدر اسمه الترند .. أول تعليق من معتز العزايزة

الأمن العام والحرس الوطني الإماراتي يوقّعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات التدريبية

إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في إربد

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: التهديد بدخول رفح خدعة

الهلال الأحمر بغزة: المساعدات التي دخلت شمال القطاع قليلة

1582 شقة و1128 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة إسرائيلية بمدينة غزة

معان: إتلاف طن من المواد الغذائية والعصائر غير الصالحة

الأحد، 17-03-2024 01:45 م

ما هو مصير مسلسل 'المعلم' بعد احتراق استوديو الأهرام؟

686


الوكيل الإخباري - يسود القلق حول مصير مسلسل "المعلم" الذي يعرض خلال شهر رمضان، وإمكانية أن يتوقف تصوير المشاهد المتبقية له بعد الحريق الكبير الذي اندلع في موقع التصوير الرئيسي.

وذكرت المعلومات أن الحريق التهم الديكور بالكامل وأيضاً أتى على 3 عقارات ومصنع شرابات مجاور للاستوديو. وعلى الرغم من أن فريق العمل، بما في ذلك مصطفى شعبان وسهر الصايغ، كانوا في الموقع قبل اندلاع الحريق، إلا أنه لحسن الحظ لم يصب أحد منهم بأذى. وذكر موقع "إي تي بالعربي" أن الحريق اندلع بعد نصف ساعة تقريباً من مغادرة فريق العمل.

اضافة اعلان

 

وفي حين لا يزال هناك نحو أسبوع تصوير تقريباً، ذكر مصدر أن لا أحد يعلم حتى الآن مصير المشاهد المتبقية، كما غاب أعضاء إدارة المسلسل عن نشر أي توضيح عبر حساباتهم على منصات التواصل.

وقال الفنان طارق النهري إن هناك 5 حلقات متبقية من العمل، وأكد لصحيفة "الوطن" أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على مكان تصوير الحلقات المتبقية.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
254364-d8a7d984d8b5d988d8b1d8a920d985d98620d8add8b3d8a7d8a820d8b1d98ad987d8a7d98520d8b3d8b9d98ad8af20d8b9d984d98920d8a5d986d8b3d8aad8acd8b1d8a7d985

بعد تشوه وجهها... ريهام سعيد تعتزل لفترة مؤقتة

1710508402_938_774

فتحي عبدالوهاب يدعم الفلسطينيين في مصر

كواليس-مسلسل-الحشاشين

أول تعليق من مخرج الحشاشين على جدل الحديث بالعامية في مسلسله - صورة

19085-6_LC

كيف عالج مسلسل 'الكبير أوي' قضية التنمر؟

2024315173825657DD

رغم صمتها.. إمارات رزق تخطف الأنظار في 'ولاد بديعة'

elaosboa50973

أول تعليق من مصطفى شعبان بعد التهام الحريق ديكور مسلسله 'المعلم'

أخبار متعلقة
elaosboa50973

أول تعليق من مصطفى شعبان بعد التهام الحريق ديكور مسلسله 'المعلم'

491990_0

رمضان 2024.. سهر الصايغ تنفي تشابه أحداث 'المعلم' مع فيلم أحمد زكي

727779_original

مصطفى شعبان يدخل سوق السمك بـ 'المعلم' في رمضان