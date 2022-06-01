محامي الفنان عمرو دياب يصدر بياناً

الوكيل الإخباري-أصدر المستشار القانوني للفنان المصري عمرو دياب بياناً، يحذر فيه من استخدام اسم الفنان وعلامته التجارية هو وشركة "ناي فور ميديا"، في أي مشاريع استثمارية أو تجارية.

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وجاء في البيان الصادر عن مكتب المحامي أشرف عبدالعزيز، المستشار القانوني للنجم عمرو دياب، التالي: "يعلن ويحذر مكتب الأستاذ/ أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان عمرو دياب، وشركة (ناي فور ميديا) ش.ذ.م.م، من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان أو اسمه في أعمال تجارية لا تخصه، وأن ثمة أشخاصاً يدعون زيفاً أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها".





زهرة الخليج

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