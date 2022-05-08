عمرو دياب ولطيفة وحسن الرداد ينعون ضحايا هجوم سيناء

الوكيل الإخباري - نعى الفنان المصري عمرو دياب العسكريين المصريين الذين تعرضوا لهجوم أودى بحياتهم في غرب سيناء، داعيا بالشفاء ايضا للمصابين، وقد كتب عمرو دياب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "رحم الله شهداء الوطن وألهم اهلهم الصبر والسلوان والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
الممثل المصري حسن الرداد كتب على صفحته ايضا: "رحم الله شهداء الوطن الشرفاء والذى بفضلهم بعد الله سبحانه وتعالى لن ينل الارهاب من مصرنا الغالية الحبيبة".
الفنانة لطيفة التونسية كتبت: "أنعي ببالغ الأسى شهداء القوات المسلحة في الحادث الإرهابي بشمال سيناء واتمنى الشفاء لكل الجرحى تحيا مصر الأرهاب لن يغلب مصر والمصريين".
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