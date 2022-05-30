عمرو دياب يطلق سلسلة فنادق باسم "لوكاندة"

الوكيل الإخباري-أعلن النجم الكبير عمرو دياب إطلاق سلسلة فنادق تحمل اسم "لوكاندة" وذلك بالتعاون مع شركة إعمار عريقة.



المشروع السياحي والاستثماري الضخم يتعاون فيه عمرو دياب مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار حيث ستمتد سلسلة الفنادق بين مصر ودبي وفق ما نقلت وسائل الاعلام المصرية .



اضافة اعلان

وكان قد أكد ان السلسلة تتمتع بمستوى فاخر عبر مقطع فيديو قصير نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " يعلن من خلاله عن افتتاح سلسلة "لوكاندة " وعلق:" في المرة الأولى ، أطلق عمرو دياب فندقه المميز الجديد "لوكاندة" بمستوى عالٍ من نمط الحياة الفاخر".