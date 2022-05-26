الهضبة يقتحم عالم البيزنس ويطلق سلسلة فنادق بين القاهرة ودبي

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان عمرو دياب، إطلاق سلسلة من فنادق مميزة بمستوى فاخر كمشروع استثماري بعيدًا عن الغناء.

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وكتب الحساب الرسمي للهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “أنستقرام”، قائلا: “لأول مرة، يطلق عمرو دياب فندقه المميز الجديد Locanda لوكاندة بمستوى عالٍ من نمط الحياة الفاخر. الفندق من المفترض أن يتم إطلاقه في مشاريع إعمار المرموقة”.

وتحمل سلسلة الفنادق اسم "لوكاندة" وهي بالتعاون مع شركة إعمار الإماراتية.

والتعاون بين عمرو دياب ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، سيتمثل في سلسلة من الفنادق بين مصر ودبي. وستكون الأولى من نوعها بجمعها مميزات تجمع بين الرقي والفخامة.

العين الإخبارية