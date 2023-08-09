محامي شيرين عبد الوهاب يكشف سرّ اختفائها

الوكيل الإخباري- أثار اختفاء الفنانة شيرين عبد الوهاب عن منصات التواصل الاجتماعي بعد سرقة حساباتها الشخصية سواء على "تويتر و"فيس بوك" و"إنستغرام" وحتى "يوتيوب" لمدة تزيد على ثمانية أشهر كاملة، قلق الجمهور بعد أن أصبحت معرفة أخبارها صعبة وزادت حولها الشائعات وآخرها شائعة الانتحار.



اكد حسام لطفي محامي شيرين عبد الوهاب بتصريح خاص لموقع "لها " ، أن الفنانة أقامت دعوى قضائية ضد الشركة المسؤولة على حساباتها الشخصية منذ فترة، ولم يتم حسم الأمر حتى وقتنا هذا، والقضية مازالت مستمرة.

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وأكد محامي شيرين، أن السبب يرجع لخلاف بينها وبين الشركة المسؤولة عن حساباتها الشخصية، وبالفعل اتخذنا خطوات قانونية ضدهم.



يذكر أن آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب كان على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، يوم ٢٢ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ولم تستطع من وقتها التواصل مع جمهورها.



