وفاة صادمة للفنان بهاء الخطيب أثناء مباراة كرة قدم

رغم نقله إلى مستشفى بمدينة السادس من أكتوبر، فشلت محاولات إنعاشه، وجرى تحديد تشييع الجثمان من مسجد خاتم المرسلين بالبدرشين، على أن يُدفن في ميت رهينة.
ونعاه عدد من الفنانين، بينهم حسام داغر، ريهام عبد الغفور، ومنة بدر تيسير، مؤكدين على طيب خلقه والتزامه الفني.
-
أخبار متعلقة
-
مكسيم خليل يُطلق نداء لمواجهة مجاعة غزة
-
فنانة لبنانية مصرية تثير الجدل في السعودية بسبب تركي آل الشيخ
-
نيقولا معوّض يعلّق على الموقف المحرج مع دانييلا رحمة
-
وعكة مفاجئة تصيب شيرين يستدعي تدخلا طبيا عاجلا
-
الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام
-
تطور غير متوقع في الحالة الصحية للمطربة المصرية أنغام
-
أمل عرفة تفاجئ جمهورها بالانسحاب من مسلسل "عيلة الملك"
-
وفاة الفنان تيمور تيمور غرقًا تعيد للأذهان حوادث مأساوية طالت نجوما عربا