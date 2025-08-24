الأحد 2025-08-24 02:07 م
 

وفاة صادمة للفنان بهاء الخطيب أثناء مباراة كرة قدم

بهاء الخطيب
 
الأحد، 24-08-2025

الوكيل الإخباري-   توفي الممثل المصري بهاء الخطيب فجر الأحد عن عمر ناهز 41 عامًا، إثر ذبحة صدرية داهمته أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه، ما سبب صدمة واسعة في الأوساط الفنية.

رغم نقله إلى مستشفى بمدينة السادس من أكتوبر، فشلت محاولات إنعاشه، وجرى تحديد تشييع الجثمان من مسجد خاتم المرسلين بالبدرشين، على أن يُدفن في ميت رهينة.


ونعاه عدد من الفنانين، بينهم حسام داغر، ريهام عبد الغفور، ومنة بدر تيسير، مؤكدين على طيب خلقه والتزامه الفني.

 

