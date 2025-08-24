الأحد 2025-08-24 04:49 م
 

مكسيم خليل يُطلق نداء لمواجهة مجاعة غزة

مكسيم خليل
 
الأحد، 24-08-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري-   وجّه الفنان السوري مكسيم خليل نداءً إنسانيًا مؤثرًا عبر حسابيه في "إنستغرام" و"إكس"، داعيًا إلى تحرّك فني وإنساني عاجل لدعم أهالي غزة في ظل تفاقم الأزمة والمجاعة.

واستشهد خليل بأغنية "We Are The World" التي جمعت أشهر نجوم العالم عام 1985 لمساعدة أفريقيا، مؤكدًا أن الفن قادر على تحريك الضمير العالمي، حتى دون منصات التواصل كما كان الحال في الثمانينيات.


وقال:
"هذا ليس خبرًا، بل حقيقة... في عام 2025 هناك مجاعة في غزة، وعلينا أن نفعل شيئًا. لا شيء مستحيل، المؤثرون والإنسانية يستطيعون الكثير".


تفاعل المتابعون مع رسالته، مشيدين بروحه الإنسانية ودعوته لاستخدام الفن والإعلام للتأثير الفعلي على أرض الواقع.

 

ارم نيوز

 
 
