محمد إمام يحتفل بتحقيق "عمهم" هذا المبلغ من الايرادات في مصر !

الوكيل الإخباري-إحتفل الممثل المصري محمد إمام بوصول فيلمه "عمهم" منذ خمسة أيام لتحقيق ايرادات تعادل خمسين مليون جنيه، إلا أن بيان إيرادات الأسبوع من الموزعين الذي صدر يوم الاربعاء 7 أيلول/سبتمبر أكد أن العمل لم تصل إيراداته إلى هذا الرقم.



ووفقاً لهذا البيان وصل مجمل ايرادات الفيلم في مصر حتى يوم الثلاثاء 6 أيلول / سبتمبر الى 49 مليونا و 498 ألف جنيه، أي ينقصه ما يقرب من نصف مليون جنيه ليكسر حاجز الخمسين مليون جنيه. ومن المتوقع أن يعبر الفيلم هذا الحاجز خلال الأيام المقبلة إذا نظرنا الى ايرادات هذا الاسبوع.







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