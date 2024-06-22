محمد إمام يوجه رسالة لصناع فيلم "ولاد رزق 3"

الوكيل الإخباري- هنأ محمد إمام صناع وأبطال فيلم "ولاد رزق 3" على نجاح الفيلم منذ عرضه في دور السينما، بعد تحطيمه أرقاماً قياسية لم يسبق لفيلم مصري تحقيقها.



ونشر إمام صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، تظهر استحواذ فيلم "ولاد رزق" على المرتبة الأولى في الإيرادات، أمام فيلم "اللعب مع العيال" في المركز الثاني.



وقال إمام: "مش أي حد يقدر ينزل قدامهم، مبروك لكل زمايلي على النجاح الكبير، خطوات لقدام كنا محتاجينها والنجاح ده للسينما المصرية والعربية...".



يُشار إلى أن محمد إمام نافس في موسم عيد الأضحى بفيلم "اللعب مع العيال"، والذي حقق حتى الآن 18 مليون جنيه، بعد 9 أيام من عرضه.



وفيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف بينهم كريم عبد العزيز.

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