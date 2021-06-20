محمد ثروت يحيي حفلاً غنائياً بدار الأوبرا

الوكيل الإخباري - يحيي الفنان محمد ثروت، حفلاً غنائياً يوم السبت الموافق 3 يوليو، بدار الأوبرا المصرية.

اضافة اعلان



الحفل يقام على مسرح النافورة، احتفالا بذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وذكرى رحيل الموسيقار محمد الموجي.



ومن المقرر أن يقدم محمد ثروت باقة من أشهر الأغاني التي جمعت العندليب بالموجي، أبرزها: "حبك نار"، "الليالي"، "اسبقني"، "صافيني مرة"، "كامل الأوصاف" وغيرها.



الحفل يقام تحت قيادة الموسيقار يحيى الموجي، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

المصدر - مصراوي