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الأحد، 19-02-2023 02:05 م

محمد ثروت يكشف تطورات حالة نجله الصحية بعد إصابته بجلطة

d-51-محمد-ثروت-يكشف-تطورات-حالة-نجله-الصحية-بعد-إصابته-بجلطة


الوكيل الإخباري- نشر الفنان محمد ثروت عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، صورة له بجوار نجله المخرج أحمد ثروت من داخل غرفته في المستشفى الذي يرقد فيه كشف من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لنجله، بعد إصابته بجلطة، موجهاً له رسالة يدعمه فيها في أزمة مرضه.

وعلق ثروت على الصورة قائلاً: "حابب أشكر كل اللي سأل عن ابني أحمد ثروت، وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعواتكم يا رب العالمين، وحابب أطمنكم الحمد لله أحمد في تقدم واستجابة للعلاج من الجلطة وهو الآن يخضع لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبي".

وأضاف ثروت: "ورسالة إلى ابني حبيبي المحارب.. ربنا يتمم شفاك على خير ويحبب فيك خلقه أكتر وأكتر ولا شيء يهم غير الصحة وترجع تنور الدنيا بشقاوتك تاني يا حبيبي"

وكان المخرج أحمد ثروت قد تعرّض لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وكشف ثروت في تصريحات خاصة لـ"لها" عن تطورات حالة ابنه الصحية، مشيراً إلى أنه تعرّض لبعض الجلطات الدموية في الوجه والعين اليمنى والتي أثّرت سلباً في العصبَين الثالث والخامس. وأضاف أن صحة ابنه بدأت بالتحسن بعد تدخل الأطباء السريع لإذابة الجلطات التي أُصيب بها، مؤكداً أنه سيغادر المستشفى في أقرب وقت، وذلك بعد عمل كل الفحوص الطبية اللازمة وظهور نتائجها.

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