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الأحد، 19-12-2021 12:39 م

محمد رمضان يتألق بحفل جماهيري ضخم في إكسبو 2020 دبي - صور

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الوكيل الإخباري - تألق الفنان المصري محمد رمضان في حفله أمس، في "إكسبو 2020 دبي"، بحضور جمهور كبير في مسرح اليوبيل الذي لم يتوقف عن التفاعل مع جميع اغنيات واستعراض الحفل.

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وشكر رمضان دولة الإمارات وإدارة معرض إكسبو 2020 دبي على التنظيم والاهتمام الكبير الذي يقدمه المعرض أمام العالم أجمع، متمنياً إستمرار التقدم والازدهار للإمارات قيادة وشعباً ومقيمين من جميع الجاليات العربية والأجنبية.

 

ورافق المخرج صلاح الياسري، الفنان محمد رمضان الذي ساهم في نجاح الحفل، من يوم وصوله دبي الى وقت وجوده على خشبة مسرح اليوبيل، بهدف نقل أجواء الحفل الى المستوى الكبير.

 


 


 


 


 

المصدر - الفن 

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