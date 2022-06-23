محمد رمضان يتعرض لهجوم عنيف بعد مقتل فتاة المنصورة وعمها يوجه رسالة

الوكيل الإخباري-
وجّه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات إلى الفنان المصري محمد رمضان على اعتبار أن أعماله الفنية تنشر الأفكار المرتبطة بالعنف مما قد يحفز على القتل كالذي حصل في جريمة فتاة جامعة المنصورة.اضافة اعلان
من جهة أخرى دافع السيناريست أيمن سلامة عن محمد رمضان مؤكداً أن جريمة فتاة جامعة المنصورة لا علاقة لها بأعمال رمضان الفنية وكتب على صفحته الخاصة: "بعض الناس كاتبة إن جريمة يوم الإثنين التي حدثت أمام باب جامعة المنصورة سببها الفن وأفلام محمد رمضان. وإلى هؤلاء أقول وهل قابيل لما قتل هابيل كان شاف أفلام محمد رمضان ولا ريا وسكينة لما دبحت كل الستات دي كانت دخلت سينما أصلاً؟!". وفق ما نقل موقع "الفن
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واستنكر عم نيرة أشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، التقليد الأعمى من الشباب للفنان محمد رمضان، قائلا: «محمد رمضان دة حتة ممثل، إزاي الشعب يقلده ويتمادى في أفعاله، القاتل دبحها كأنها فرخة، دي حتى الفرخة لها مكان تندبح فيه، لكن دة دبحها في الشارع». وفق ما نقل موقع " المصري اليوم
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