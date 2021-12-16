محمد سعد يستعد لتصوير أول أفلامه مع المخرج محمد سامي

الوكيل الإخباري - يستعد الفنان المصري محمد سعد لتصوير فيلم جديد من تأليف وإخراج محمد سامي، في أول تعاون يجمع الطرفين.

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وقال المنتج أحمد السبكي إن عمليات تصوير الفيلم الجديد ستبدأ في مطلع يناير 2022، على أن يُعرض الفيلم الذي لم يكشف عن اسمه خلال العام القادم.



وأكد المنتج، أن الفيلم الجديد سيكون مختلفاً عن الأعمال التي قدّمها الثنائي خلال مسيرتهما الفنية.



وكان محمد سعد قد حقّق خلال الفترة الماضية نجاحاً كبيراً بفضل مسرحية “اللمبي في الجاهلية”، التي قدّمها في موسم الرياض، والتي شهدت مجموعة من النجوم أمثال مي سليم، حسن عبد الفتاح، طاهر أبو ليلة وغيرهم.



يُذكر أنّ فيلم محمد حسين الذي عُرض عام 2019، يُعد آخر الأفلام التي شارك فيها النجم المصري في السينما.

المصدر - 218