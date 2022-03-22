محمد سعد يسخر من ارتفاع الأسعار بطريقة كوميدية

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد سعد عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له سخر فيها من زيادة الأسعار بعد قرار التعويم الثاني للجنيه المصري، الذي اتخذته الحكومة المصرية أمس الاثنين.





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وعلّق سعد على الصورة ساخراً بقوله: "والله ياجماعه مفيش حاجه بتزيد غير حلاوتي"، ليتلقى العديد من التعليقات الساخرة من الارتفاع الكبير في الأسعار، والذي حدث بين ليلة وضحاها.



وكان سعد قد نشر صورة أخرى سخر فيها من تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، قائلاً: " يعني أنا لو عليا 100 جنيه دلوقتي بقوا 85 جنيه؟!".

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