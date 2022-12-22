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الخميس، 22-12-2022 01:37 م

محمد صبحي ينعى منتج أعماله بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري-بكلمات مؤثرة ومليئة بالحزن والشجن ودع الفنان الكبير محمد صبحي، المنتج محمد عمارة، منتج مسلسلاته ومسرحياته الشهيرة "ونيس" و"فارس بلا جواد" و"كارمن" و"سكة السلامة، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس (الأربعاء)

وكتب محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون أخي وصديقي وحبيبي الإنسان والفنان المنتج محمد عمارة الذي انتج أعظم أعمالي على الإطلاق.. ونيس وفارس بلا جواد ومسرحيات لعبة الست وكارمن وسكة السلامة.. كنت سنداً لي وصاحب فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا وعلى فنانين كثيرين.. لقد رحلت اليوم وشعرت بفراقك يا أعظم رجل واحن صديق .. ستظل شامخاً في قلوبنا وصالحاً بأعمالك امام الله.. دعواتي أن الله يغفر لك ويرحمك ويدخلك فسيح جناته .. وللأسرة زوجتك وابنك محمد وعمرو الصيفي لكم الصبر والسلوان".

وكانت الفنانة سيمون، قد أعلنت خبر وفاة المنتج محمد عمارة، ونشرت عبر حسابها على "فيسبوك"، صورة للراحل وعلقت عليها بقولها: "البقاء لله المنتج الجميل محمد عمارة صاحب مسرحياتنا العظيمة لعبة الست.. كارمن.. سكة السلامة.. ومسلسل فارس بلا جواد.. الله يرحمه يا رب".

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