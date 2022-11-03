محمد عطية يُهين أم كلثوم بتصريح مثير للجدل

الوكيل الإخباري - عاد الفنان محمد عطية نجم ستار أكاديمي لإثارة الجدل من جديد بتصريح صادم ومُسيء عن كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

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اعترف عطية لمتابعيه بأنه يكره أم كلثوم ولا يحب الاستماع إلى أغانيها لافتاً أنها تُشعره بالملل وتُدخله في النوم سريعاً قبل أن تبدأ الأغنية، وقال: "أنا ما بحبش أم كلثوم.. فا بقالي 3 أيام بحاول أحبب نفسي فيها. فا بشغل أغنية ليها قبل ما أنام وكل يوم بروح في النوم قبل ما تكون بدأت تغني".

وفي سياق متصل، علق الفنان شيكو على كلامه قائلاً: "أنا لما كبرت بقيت بحبها وبحب اللفت في الطرشي وبقى عادي إن يطلع لي حبهان وأنا باكل .. دي أعراض بتيجي مع بعض".







ولكن أصر عطية على موقفه مؤكداً على تصريحه بكرهه لأم كلثوم وأغنياتها قائلاً: "والله يا شيكو صدقني صعب جدًا أحبها .. الموضوع عندي مش مرتبط بسن، مرتبط



بإني مش بحس حاجة لما أسمعها"، متابعاً: "بحب أغانيها جدًا وحافظها، بس عمري ما وصلني حاجة من صوتها في الوقت اللي بسمع فيه حاجات أقدم وبستمتع".



واختتم كلامه قائلاً: "الكلام اللي بتقوله ده بسمعه من وأنا عندي 12 سنة وأنا هكبر أكتر من كده فين؟ دار مسنين".

الوفد

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