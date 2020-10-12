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الإثنين، 12-10-2020 01:08 م

محمد علاء يشارك متابعيه كواليس مسلسل ضي القمر

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الوكيل الإخباري _ شارك الفنان محمد علاء متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صور جديدة له من كواليس مسلسل "ضي القمر" برفقة الفنانة كنده علوش".

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يشار الى ان مسلسل "إلا أنا" والتي تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش والمقرر بدء تصويرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 




 

المصدر : صدى البلد 

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