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الإثنين، 06-02-2023 01:41 م

محمد فؤاد يكشف سبب غيابه عن الغناء وحقيقة احتضانه لعمر كمال

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الوكيل الإخباري-خلال لقائه مع برنامج "شو في ما في" المذاع على التلفزيون العماني، أعلن الفنان محمد فؤاد عودته إلى الغناء، مشيراً إلى أنه لم يكن متوقفاً عن العمل ولكنه كان غائباً عن جمهوره ومبتعداً عن الساحة الفنية.

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وقال فؤاد خلال اللقاء: "باختصار شديد عوداً حميداً، وأنا لم أكن متوقفاً عن العمل لكنه توقف بيني وبين الجمهور، وكذلك لم أكن متفاعلاً على الساحة الغنائية، والفترة المقبلة سيكون هناك أغانٍ جيدة وأحسن "من كامننا" ولدي نحو 70 أغنية".

وتحدث فؤاد عن عمر كمال، بعد غناء الأخير معه على المسرح في إحدى الحفلات التي أحياها أخيراً، مؤكداً أنه لم يحتضنه، بالقول: "لم أحتضنه ولا مرة، هو طلع يسلّم عليا وأنا بغنّي على المسرح، لكن أنا لم أقدّمه فنياً، وهو من الفانز بتوعي".
كما أوضح حقيقة المنافسة بينه وبين عمرو دياب، قائلاً: "عمرو دياب مكمّل وواقف على رجليه وفخر لينا كلنا، وأنا رجوعي للساحة شيء طبيعي لأن لازم يكون محمد فؤاد موجود مع الزملاء لكن ليس منافساً لأحد، بل ننافس كمطربين مصريين على أن يكون الوطن العربي بأجمعه يحمل فناً جيداً".



لها

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