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الأربعاء، 21-06-2023 04:47 م

مُخرج فيلم "مهمة مستحيلة 7" يكشف أخطر مشاهد توم كروز

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الوكيل الإخباري- كشف مخرج فيلم "مهمة مستحيلة 7" كريستوفر ماكواري تفاصيل دقيقة عن كواليس أخطر مشهد في اليوم الأول من التصوير، حين قفز النجم توم كروز - بطل الفيلم - مع دراجته النارية من فوق منحدر مرتفع للغاية، ثم هبوطه بمظلة إلى بر الأمان، بما يُسمى تقنية "السقوط الحر".

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وجاء تعليق ماكواري في تصريحات لمجلة "فارايتي"، تزامناً مع العرض الأول الخاص بالنقاد لفيلم "مهمة مستحيلة: الحساب الميت الجزء الأول" في روما أمس الأول، 
وقال ماكواري إن رؤيته توافقت مع الجهات المنتجة ونجم العمل، بأن يتم تصوير المشهد كأول لقطة في أول يوم تصوير، لأنه يُعتبر الأخطر والأكثر تحدياً للموت في مسيرة كروز التمثيلية حتى الآن، وقد يعرّض النجم لإصابات خطرة.

بدوره، تحدث توم كروز عن تفاصيل قفزه بالدراجة النارية في اليوم الأول من التصوير، خلال لقاء صحافي على هامش العرض الأول للفيلم  في روما، واعتبر أن الجهة المنتجة لا ترغب بتكرار ما حدث خلال تصوير فيلم "مهمة مستحيلة 6: السقوط"، حين عانى من إصابة في الكاحل أجبرته على التوقف عن العمل لفترة.

 

وبيّن كروز أن إصابته أسفرت عن حدوث خسائر مالية في الإنتاج، وهو ما يأملون عدم تكراره، خاصة مع تكلفة إنتاجية للعمل الجديد تتجاوز الـ200 مليون دولار، ليخرج بالضخامة والإبداع الذي اعتاده الجمهور، رغم الكثير من الخطورة، التي قد تتسبب بموت البطل حقيقة.

ولفت إلى أنه تدرب كثيراً، ولا يزال على استعداد لتقديم المزيد من المشاهد الخطرة بالاستعانة  بأحدث التقنيات والخدع البصرية التي تقارب الحقيقية بشكل كبير جداً، مؤكداً أنه يتحدى نفسه في كل فيلم جديد، وفي كل "مهمة مستحيلة" جديدة.


وحول التوتر الذي يعيشه طاقم العمل بسبب المخاطر، أكد كروز أن تركيزه خلال التصوير يكون منصباً على أداء المهمة التي يقوم بها، ومازح كروز قائلاً بأنه لا يقيس توتر المحيطين به.


توقعات بنجاح الفيلم
وتوقعت مجلة "فارايتي" أن يكون الفضل الأول من الجزء السابع من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة" أحد أكبر أفلام هوليوود تحقيقاً للإيرادات خلال موسم الأفلام الصيفية، إن لم يكن أكبرها على الإطلاق، خاصة بعدما حقق كروز نجاحاً كبيراً في فيلم "توب غان: مافريك" في 2022، مسجلاً 1.49 مليار دولار، كما من المتوقع أن يتفوق على مهمة مستحيلة 6، الذي عرض عام 2017، وحقق 791 مليون دولار.


قصة الفيلم وموعد عرضه
تدور أحداث "مهمة مستحيلة: الحساب الميت 1"، التي تبدأ عروضه العالمية يوم 12 يوليو (تموز) المقبل، حول مواصلة العميل المخابراتي إيثان هانت "توم كروز" وفريق عمله تعقب سلاح جديد مرعب يهدد البشرية كلها، قبل أن يقع في أيدي الأشرار الساعين إلى السيطرة على المستقبل، ما يضع مصير العالم على المحك.

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