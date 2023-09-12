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الثلاثاء، 12-09-2023 09:40 ص

مرجان احمد مرجان وفرقة ناجي عطاالله .. أبرز الأجور التي حصل عليها عادل إمام في مسيرته الفنية

00.06.30


الوكيل الإخباري- يعتبر النجم عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ السينما العربية، إذ حقق الزعيم نجاحا وجماهيرية كبيرة جعلته يتربع على القمة حتى الآن، فلا ينافسه أحد على زعامة الكوميديا أو يضاهيه أحد في محبة الجمهور العربي له من المحيط للخليج.

النجم الكبير بدأ مشواره الفني بأدوار صغيرة وصلت في بعض الأعمال لمشهد أو مشهدين بالكاد، حتى بزغ نجمه في أعمال لم يقم فيها بتقليد أحد النجوم، فكان له أسلوب فريد في الكوميديا جعله محط إعجاب الجمهور، ليصبح زعيم الكوميديا العربية بلا منازع

وعادة ما يبحث جمهور عادل إمام عن أجر نجمهم المفضل، وهنا نعرض لكم أبرز الأجور التي حصل عليها الزعيم في مسيرته الفنية:

البحث عن فضيحة
حصل الزعيم عادل إمام على أجر ٧٥٠ جنيه، في أول بطولة في فيلمه الشهير "البحث عن فضيحة"، وعرض الفيلم عام ١٩٧٣، ويعتبر العمل نقطة تحول للفنان الكبير كنجم من نجوم الصف الأول

أذكياء لكن أغبياء
حصل الفنان الكبير على أجر ٤٠٠٠ جنيه في فيلمه الشهير "أذكياء لكن أغبياء" والذي عرض عام ١٩٨٠، والعمل بطولة: رشدي أباظة، وسمير غانم

غاوي مشاكل
في نفس العام - ١٩٨٠- قدم عادل إمام فيلم "غاوي مشاكل" وحصل مقابله على أجر قدره ٥٠٠٠ جنيه، بحسب ما ذكره الماكيير محمد عشوب

رسالة إلى الوالي
كشفت إحدى الجرائد المصرية عام ١٩٩٧ أن أجر الزعيم وصل لمليون و٢٠٠ ألف جنيه في الفيلم، وهو ما يعني أنه حصل على هذا الأجر في فيلمه الشهير "رسالة إلى الوالي"

مرجان أحمد مرجان
عام ٢٠٠٧ تعاقدت شركة "جود نيوز" مع الزعيم عادل إمام لبطولة فيلمه الشهير "مرجان أحمد مرجان" مقابل ١٠ ملايين جنيه وهو أعلى أجر لفنان وقتها.

فرقة ناجي عطالله
كشف المنتج صفوت غطاس أن أجر النجم عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجي عطالله" الذي عرض عام ٢٠١٢ بلغ ٣٠ مليون جنيه، ويعتبر هذا العمل عودة للزعيم للدراما التليفزيونية بعد غياب دام ٣٢ عاما، منذ قدم مسلسل "دموع في عيون وقحة" عام ١٩٨٠

فلانتينو
كشفت تقارير صحفية عن حصول الزعيم عادل إمام على ٤٠ مليون جنيه في مسلسله الأخير "فلانتينو" والذي عرض عام ٢٠٢٠

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