الأربعاء 2025-10-01 01:26 م
 

شاهد.. برومو مُثير لسلسلة حلقات باسم يوسف المُنتظرة

2
باسم يوسف
 
الأربعاء، 01-10-2025 12:42 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شبكة قنوات ON المصرية عن عودة الإعلامي باسم يوسف إلى الشاشة المصرية بعد غياب دام 10 سنوات، من خلال سلسلة حلقات خاصة ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه أحمد سالم، والمقرر انطلاقها في 7 أكتوبر 2025.

اضافة اعلان


وكشف البرومو الأول للفقرة، بصوت طارق نور، عن مشاهد من حياة باسم يوسف في الولايات المتحدة ولقطات من مناظراته حول القضية الفلسطينية، مع إشادة بقدراته الإعلامية الاستثنائية.


وتتضمن الحلقات لقاءات حصرية يكشف فيها باسم يوسف أسراراً تُنشر لأول مرة عن رحلته في الغرب، وتفاصيل ظهوره الإعلامي الأخير، في أول ظهور له بالإعلام المصري منذ عقد.

 

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تت

طب وصحة قبل النوبات القلبية والسكتات.. هذا ما يحصل

5

طب وصحة الصداقة.. وصفة سحرية لإطالة العمر وحماية الصحة

طفلة فلسطينية تعاني من التجويع نتيجة نقص التغذية في غزة

فلسطين 455 شهيدًا في قطاع غزة نتيجة سوء التغذية

فغ

طب وصحة نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا قد يحسن الذاكرة

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

شعار مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تحتفي بالفوج الرابع من برنامج "خطى الحسين"

254

فن ومشاهير أشرف زكي يفجر "مفاجأة" بشأن تركه منصب نقيب الممثلين

فريق الحملة الأردنية خلال تشغل المخبز الجديد وسط قطاع غزة

أخبار محلية الحملة الأردنية تشغل مخبزا جديدا وسط قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة