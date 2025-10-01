شاهد.. برومو مُثير لسلسلة حلقات باسم يوسف المُنتظرة

وكشف البرومو الأول للفقرة، بصوت طارق نور، عن مشاهد من حياة باسم يوسف في الولايات المتحدة ولقطات من مناظراته حول القضية الفلسطينية، مع إشادة بقدراته الإعلامية الاستثنائية.
وتتضمن الحلقات لقاءات حصرية يكشف فيها باسم يوسف أسراراً تُنشر لأول مرة عن رحلته في الغرب، وتفاصيل ظهوره الإعلامي الأخير، في أول ظهور له بالإعلام المصري منذ عقد.
