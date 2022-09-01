الخميس 01-09-2022
الوكيل الاخباري

مصدر يتوقع دخول معدل قانون الضمان حيز التنفيذ منتصف تشرين أول القادم

وزير الطاقة يبشر الأردنيين: مشاريع تنقيب ضخمة في الذهب السيليكا والبازلت

رئيس غرفة تجارة قطر: استثمارات قطرية جديدة تتجه للأردن خلال الفترة المقبلة

ألف أسير فلسطيني يشرعون اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام

أسعار الذهب في المملكة عند أدنى مستوى منذ شهرين

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

وزير النقل الفلسطيني: نحن ضد مطار تمناع وضد التعامل مع الإسرائيليين على حساب الأردن

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الذهب يواصل الانخفاض عالمياً

صرف دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنية اليوم

الخميس، 01-09-2022 11:14 ص

مسلسل سيدة العتمة يتصدر منصات البحث .. ما قصته ؟

111111111111111


الوكيل الإخباري-تصدر المسلسل الجديد للفنانة سعاد عبدالله لعام 2022 “سيدة العتمة"  محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية .

اضافة اعلان

 

وتدور قصة المسلسل حول سيدة كويتية اسمها “حنين” في إطار درامي مشوق، حيث تكتشف حنين لغزًا معينًا بعد وفاة والدتها، وهذا الغموض يحمل العديد من المفاجآت أسرار، والغموض يكمن في اكتشافها مفتاحًا يحمل الكثير من الأسرار، وهو الميراث الوحيد لها من والدتها، وهذا المفتاح يحمل أيضًا بعض الأسرار عن الأشخاص من حولها . وفقا لما نقل موقع "الصحراء". 

 

يشارك في البطولة  نخبة من النجوم  منهم النجمة الكبيرة سعاد عبدالله و ثبات المؤمن وباسم عبد الأمير وسعود بوشهري ، وهو من تأليف منى الشمري واخراج عيسى دياب .

ويتم بث هذا المسلسل يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا على قناة mbc1 الفضائية، بالإضافة إلى بث المسلسل على منصة شاهد إلكترونية، بحيث يمكن للجميع مشاهدة المسلسل.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Myriam_fares

وائل جسار يعلق على الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

214192Image1-1180x677_d

روبي بطلة "حضرة العمدة" في رمضان 2023

15-08-22-561750475

محمد فؤاد يحيي حفلا في مصر 2 أيلول المقبل

4444444444

صورة لكاظم الساهر يفترش أرض احدى المطارات تهز مواقع التواصل!

7050276-78119956

أحدث ظهور لكارمن سليمان .. صورة

image

عبدالمجيد عبدالله يغني في الكويت

أخبار متعلقة
image (1)

قيس الشيخ نجيب يكشف دوره في مسلسل "ستيلتو"

3284240_1661752379

حياة الفهد تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد

رشيد-عساف

رشيد عساف يخوض بطولة مسلسل جديد

7c5b90bd-7887-4007-8b41-e9bd26d83c7b

رامي عياش يعايد زوجته بطريقة طريفة .. فيديو

8544534_1660740754

تفاصيل مسلسل جديد للفنان خالد الصاوي

55900

ما الدور الذي تجسده منى زكي لأول مرة في مسلسلها الجديد ؟