مسلسل سيدة العتمة يتصدر منصات البحث .. ما قصته ؟

الوكيل الإخباري-تصدر المسلسل الجديد للفنانة سعاد عبدالله لعام 2022 “سيدة العتمة" محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية .

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وتدور قصة المسلسل حول سيدة كويتية اسمها “حنين” في إطار درامي مشوق، حيث تكتشف حنين لغزًا معينًا بعد وفاة والدتها، وهذا الغموض يحمل العديد من المفاجآت أسرار، والغموض يكمن في اكتشافها مفتاحًا يحمل الكثير من الأسرار، وهو الميراث الوحيد لها من والدتها، وهذا المفتاح يحمل أيضًا بعض الأسرار عن الأشخاص من حولها . وفقا لما نقل موقع "الصحراء".



يشارك في البطولة نخبة من النجوم منهم النجمة الكبيرة سعاد عبدالله و ثبات المؤمن وباسم عبد الأمير وسعود بوشهري ، وهو من تأليف منى الشمري واخراج عيسى دياب .





ويتم بث هذا المسلسل يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا على قناة mbc1 الفضائية، بالإضافة إلى بث المسلسل على منصة شاهد إلكترونية، بحيث يمكن للجميع مشاهدة المسلسل.