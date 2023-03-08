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الأربعاء، 08-03-2023 11:14 ص

مصر.. صورة للفنان أحمد السقا تثير جدلا واسعا

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الوكيل الإخباري - أثار الفنان المصري الكبير أحمد السقا، حالة من القلق بين جمهوره بعد ظهوره في البرومو الدعائي لمسلسل "الكبير أوي 7" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2023 على شبكة قنوات ON.

وظهر السقا، في البرومو بشكل مختلف بالوجه، ما جعل البعض يتساءل هل ذلك تعب وإرهاق أم مرض أم تغيير في شكله بسبب الشخصية التي يظهر بها في المسلسل؟.

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وجاءت تعليقات الجمهور على ظهور أحمد السقا في البرومو ، كالتالي: "أحمد السقا مغير شكله ولا هذا الطبيعي؟" ، "هو أحمد السقا عامل كده ليه أقسم بالله ما عرفته" ، "شوفت إعلان مسلسل الكبير أوي 7 وظهر أحمد السقا في لقطة استغربت شكله.. هو شكله عامل كدة ليه؟"، "هو ده أحمد السقا فعلا؟".

 

كما ردت الإعلامية مها الصغير، على الجدل المثار حول مرض زوجها الفنان أحمد السقا، وقالت: أحمد السقا بخير وصحته كويس، يمكن لما شارك في برومو الكبير أوي 7 كان مرهق شوية إنما مفيش حاجة ولا أي مرض. 

 




روسيا اليوم 

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