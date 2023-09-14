الخميس 14-09-2023
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الخميس، 14-09-2023 12:03 م

"مصلحتك".. فهد الكبيسي يغنّي باللهجة المصرية لأول مرة -فيديو

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الوكيل الإخباري- طرح المطرب القطري فهد الكبيسي، أغنيته الجديدة "مصلحتك"، باللهجة المصرية، للمرة الأولى في مسيرته الفنية، وذلك عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وتعد الأغنية تجربة مميزة أراد بها فهد الكبيسي أن يقدم نفسه للجمهور المصري، بعد نجاحه في الوصول لهم بأغانيه الخليجية.

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والأغنية من كلمات أحمد على موسى، وألحان زعيم، وتوزيع جلال حمداوي، وتم تصويرها بالكامل في أحد القصور الفاخرة في القاهرة.


وأشار الكبيسي إلى أن الأغنية تتناول موضوعاً غير تقليدياً، حيث تنتمى إلى الأغنيات الاجتماعية، ويوجه من خلالها رسالة لكل الأشخاص الوصوليين والأنانيين، الذين يبخلون بمشاعرهم، ويرون أن الحب هدف لتحقيق مصالحهم.


وكشف الكبيسي أنه خلال الفترة المقبلة سيقدم مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية ستكون مفاجأة يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين.

 

 

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